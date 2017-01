Rubi, al rescat de l'Sporting

Joan Francesc Ferrer, Rubi (Vilassar de Mar, 1970), tornarà a les banquetes de primera divisió per intentar sufocar novament un incendi. Després del seu pas la temporada passada pel Llevant, on no va poder evitar el descens del conjunt granota, el català assumirà les regnes de l'Sporting amb el repte de rescatar-lo del pou de la classificació.

El de Vilassar de Mar aterra a El Molinón com a mesura d'urgència després que Abelardo Fernández presentés ahir al matí la dimissió. Malgrat la delicada situació de l'equip i que tenia el suport del club, ha decidit fer un pas al costat i així ho va comunicar al president del club asturià, Javier Fernández, que va acceptar la renúncia i va dissoldre el contracte que unia totes dues parts fins al juny del 2020.

L'exblaugrana, que ja havia sentit el malestar d'una part d'El Molinón pel fet d'haver aconseguit només 12 punts dels 54 disputats i de tenir l'Sporting en zona de descens, deixa el club de la seva vida després d'haver fet dos miracles consecutius: l'ascens de fa dos anys tot i la situació econòmica límit, amb endarreriments en el pagament de les nòmines, i la permanència l'any passat, en un any marcat per les restriccions de l'Sporting en el mercat, conseqüència d'una sanció imposada per la Liga.

Pendents de fitxatges