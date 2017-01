Una irrupció silenciosa

Procedent de les categories inferiors de l'Atlético, i anomenat Tomás – així s'hi refereix el seu entrenador Diego Pablo Simeone– es podria tractar d'un noi de Madrid, de Castella o d'Andalusia, però no, Thomas Partey (Ghana, 1993) ve de molt més lluny. Va néixer a l'Àfrica, a Odumase Krobo, el poble on va créixer sent el major de vuit germans i on va començar a jugar a futbol, a Ghana, el seu país, al qual ara té l'oportunitat de defensar en un torneig continental. Thomas, sense aixecar la veu, i tot i jugar poc amb el seu club, s'ha convertit amb 23 anys en un dels puntals de la selecció de les estrelles negres, una de les favorites al títol i que demà, contra Mali, podria deixar encarrilada la classificació per als quarts de final.

“És un gran jugador. Ell és el futur d'aquesta selecció”, així de contundent es va mostrar recentment Avram Grant, el seleccionador del combinat ghanès, sobre un futbolista a qui va fer debutar el mes de juny passat. No li ha calgut entrar amb assiduïtat en els plans de Simeone –aquest curs només ha participat en vuit partits, en dos dels quals de titular– per comptar per al tècnic israelià, que en el debut en la copa Àfrica li va donar la titularitat al mig del camp, on va formar en un doble pivot amb Wakaso i va ser un dels destacats en la victòria dels seus contra Uganda. “M'ha impressionat la seva actuació, però no m'ha sorprès perquè juga en un dels millors equips del món i per fer-ho has de tenir condicions”, va assegurar el capità de l'equip, Asamoah Gyan. I a l'Atlético, al qual va aterrar el 2011 per enrolar-se amb el juvenil B, hi és perquè el vol Simeone. El tècnic argentí valora molt les condicions de Thomas, un migcampista diferent al que té, que l'ajuda a mantenir la competència interna, i a qui després de dues cessions seguides, al Mallorca i l'Almeria, va demanar abans d'iniciar la campanya passada que es quedés. “És un box to box, amb arribada a l'àrea, amb molt de recorregut, amb bona definició i molt bona forma física. Té molt de futur, però també un present espectacular”, analitza per a aquest diari Lluís Carreras, tècnic que el va dirigir al Mallorca la campanya 2013/14. “És un jugador molt competitiu, tant en els entrenaments com en els partits. No distingia dels companys dels rivals: sempre anava amb tot, no es deixava ni guardava res”, recorda el preparador de Sant Pol de Mar.

Temperamental a la gespa, és un noi tímid a fora. “Era un nano molt introvertit, que li costava molt parlar, expressar el que sentia”, explica Carreras. I és que així és Thomas, un home silenciós, com la seva carrera, que progressa sense fer soroll; així va arribar al primer equip de l'Atlético i així aspira ara, sent internacional i comparat amb el seu compatriota Michael Essien, a aixecar la copa d'Àfrica.