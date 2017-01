El gener els deixa glaçats

En tan sols quatre dies, el Real Madrid de Zidane ha passat de l'eufòria més absoluta a la inquietud i la incertesa. Més enllà de posar en entredit el futur del conjunt blanc en la copa, la segona derrota consecutiva de la temporada, contra el Celta, després d'una ratxa de 40 partits invicte ha generat una certa preocupació a les files madridistes.

Tot i apel·lar una vegada més a la falta d'intensitat de l'equip, el preparador francès no va amagar aquest cop que la derrota encaixada diumenge passat al Sánchez Pizjuán ha deixat una ferida oberta que encara no s'ha tancat. “Crec que ens ha afectat molt perdre a Sevilla, sobretot en la intensitat, però és cert que no és un gran moment, són dues derrotes seguides i ho hem d'admetre”, va asseverar Zizou, més sincer del que és habitual després de caure derrotat contra el conjunt gallec.

Ronaldo no apareix