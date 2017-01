El Senegal, classificat

El Senegal és el primer equip classificat per als quarts de final de la copa d'Àfrica. L'equip dirigit per Aliou Cissé va imposar-se (2-0) a Zimbàbue i va aconseguir la segona victòria en el torneig i segellar l'accés als quarts de final. Amb un començament de matx fulgurant en què van passar per sobre del seu rival, els lleons de Teranga van liquidar el partit amb gols de Sadio Mané i de Henri Saivet en 13 minuts. L'atacant del Liverpool va aprofitar una centrada de Keita Baldé per obrir la llauna i poc després el del Saint-Étienne va marcar un golàs de falta que ja va ser definitiu.

Tunísia s'hi fica