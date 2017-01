És difícil canviar el semblant de Zinedine Zidane. Per sobre de victòries i de derrotes, el francès manté sempre una façana de tranquil·litat impertorbable que contrasta amb els nervis que ja s'han instal·lat en l'entorn del seu equip després d'una setmana negra, en què les derrotes al Pizjuán i contra el Celta en la copa han enterbolit l'horitzó blanc. “La pressió la sento, però des del primer dia que vaig arribar al club i m'acompanyarà fins l'últim dia que estigui aquí. Però el més important és estar tranquils, hem perdut dos partits però no estic preocupat i no em sembla que aquests resultats ens hagin de fer canviar tot el que hem anat fent”, proclamava ahir el marsellès.

Amb la visita a Vigo de dimecres vinent marcada en vermell, el Real Madrid tanca la primera volta de la lliga rebent un Màlaga que la temporada passada ja se li va entravessar, ja que va aconseguir un empat tant al Bernabéu com a La Rosaleda. “Més enllà dels resultats, el Màlaga és un equip organitzat i que sap a què juga. Haurem d'entrar molt forts al partit”, va reivindicar un Zidane que va haver de respondre a les crítiques a Danilo i que també va defensar Cristiano Ronaldo. “La situació que viu Danilo és injusta. No tant pels xiulets dels aficionats com sobretot pel que es diu i s'escriu d'ell. És un professional que s'hi fa com pocs, és una alegria veure'l entrenar cada dia i és un futbolista que m'encanta”, va dir el tècnic sobre el lateral brasiler, que haurà d'assumir tot el protagonisme mentre Dani Carvajal continuï de baixa.

“Cristiano pot fer un mal partit. I què? Jo també hi havia dies que no jugava bé. Per sort és un futbolista que està acostumat a la crítica, perquè sempre en rep: quan no marca, quan juga en una posició diferent..., sigui com sigui sabem que és un jugador que marca diferències”, va dir sobre l'astre de Funchal.

El Màlaga, amb Demichelis