La costa de gener

Mauricio Pochettino sap el que és estar amb l'aigua al coll. La primera vegada que es va enfrontar amb Pep Guardiola des d'una banqueta va estar a un pas del precipici, però dos gols d'Iván de la Peña van aferrar l'Espanyol a la primera divisió i Poche, a una estimulant carrera com a entrenador.

Des d'aleshores, l'un i l'altre, Guardiola i Pochettino, s'han professat una profunda admiració, sempre s'han intercanviat elogis i els camins del futbol els emplacen de nou aquesta tarda a l'Etihad, on el context serà molt diferent al d'aquella primera vegada. Si aleshores va ser Pochettino qui va fer de la necessitat virtut, ara és el tècnic català qui invocarà un gir argumental per enfocar un altre cop la seva experiència al país dels inventors del futbol, allà on està tenint més dificultats per conjugar la seva idea futbolística. “És normal, a Anglaterra ha augmentat molt el nivell en els últims anys i no és fàcil arribar a un club nou i canviar la seva filosofia futbolística. Però crec que Guardiola ho està fent bé, i segueixo pensant que és dels millors entrenadors del planeta”, assegurava ahir Pochettino, que ha tingut una integració molt més gradual al futbol anglès, primer al Southampton i ara en un Tottenham construït amb gust, sobre una base de futbolistes joves i cada vegada més convençut del seu potencial. Després de noquejar el Chelsea a principis de mes, els spurs, l'equip menys golejat de la Premier, són una amenaça real per a un Manchester City divagant, l'equip més vulnerable defensivament que mai hagi dirigit Guardiola i en un moment delicat després d'encaixar un dolorós 4-0 a Goodison Park contra l'Everton de Ronald Koeman. “Les expectatives són les que són pel meu passat, però sóc feliç a Manchester”, reconeixia ahir Guardiola, que mai no ha promès títols i que sempre ha defensat que arribava a Anglaterra per aprendre, però que viu esclau d'una trajectòria plena d'èxits. Les seves aspiracions futures, depenen en gran part del que pugui passar aquesta tarda contra un Tottenham que suposa un repte majúscul per al tècnic de Santpedor. “Ells són un equip que juga realment bé, són brillants, amb dos laterals molt físics, Walker i Rose, amb la possibilitat de jugar entre línies amb Eriksen i Alli i també amb la possibilitat de jugar pilotes a Kane. Tenen un gran joc de posició”, desgranava ahir el català, que podria fer debutar el brasiler Gabriel Jesús, una vegada completat el seu traspàs des del Palmeiras.