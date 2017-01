La Costa d'Ivori es jugarà el futur contra Renard

La Costa d'Ivori, vigent campiona d'Àfrica, continua per sota de les expectatives i, després d'empatar per segon partit consecutiu, ahir contra la República Democràtica del Congo, es jugarà el seu futur continental en un duel fratricida contra el Marroc, equip dirigit curiosament per Hervé Renard, tècnic amb el qual els elefants van conquerir el títol fa dos anys.

Els ivorians, ahir amb algun retoc en l'alineació, van jugar sempre a remolc i van haver de neutralitzar fins a dos cops l'avantatge d'una República Democràtica del Congo que es va avançar gràcies a una potent definició del migcampista del Fulham Kebano. Impulsada per la societat que van formar Aurier i Max Gradel a la dreta en la primera mitja hora, la Costa d'Ivori va reaccionar gràcies al potencial aeri de Wilfried Bony, però tan bon punt el davanter de l'Stoke City va igualar forces, els congolesos van replicar amb una rematada de cap de Kabananga, que compta els partits per gols en aquesta copa d'Àfrica.

Serey Dié, afavorit per un rebot, va establir el 2-2 definitiu per a una Costa d'Ivori que es manté amb vida, però que es jugarà la seva supervivència en el torneig en l'última jornada contra una Marroc que va haver de remuntar, però que va acabar superant amb suficiència Togo.