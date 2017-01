Bàlsam a mitges

El mes de gener se li ha acabat fent llarg al Real Madrid, que va retornar al camí de la victòria ahir al Santiago Bernabéu però que continua buscant la seva flor. Se li ha pansit en una setmana i li dibuixa un horitzó incert, o com a mínim no tan plàcid com es preveia després d'un inici d'any trepidant amb golejades i bon joc contra el Sevilla en la copa i contra el Granada en la lliga.

Pesant, previsible, un punt mandrós i sorprenentment imprecís per materialitzar les seves ocasions de gol, el conjunt de Zidane va posar l'última puntada a una setmana negra amb una actuació contra el Màlaga que li deixa tres punts al sarró però que, sobretot, el carrega de dubtes i d'incerteses. El primer, l'estat de forma d'un Cristiano Ronaldo que segueix amb el gest canviat, lluny del seu to físic habitual, incapaç de fer valdre els seus dots d'atleta i ahir, fins i tot, desenfocat en la definició. No va trigar a evidenciar-ho en un cara a cara amb Carlos Kameni que el camerunès va acabar taponant, i la tònica es va mantenir fins al final, amb algun xiulet del Bernabéu i amb l'astre de Madeira mirant al cel, incapaç de comprendre com la seva última rematada s'estavellava contra la fusta.

Inconsistent i sense ritme, el Madrid no va poder governar el partit a partir de Modric i Kroos, ni tampoc el va liquidar amb la contundència dels seus atacants i va viure sobre la cornisa fins al final contra un Màlaga despert, que va avisar aviat amb una rematada de Chory Castro al pal.

A falta de Ronaldo, però, Sergio Ramos va irrompre per maquillar els desperfectes del seu equip amb dos gols en deu minuts: el primer, amb tota l'autoritat, elevant-se per sobre de tothom i clavant la rematada de cap a prop de l'escaire de Kameni, i el segon, més deslluït, partint d'un fora de joc.

Però tot i la rauxa del seu capità, el Madrid no es va arribar a engrescar en cap moment. La lesió de Marcelo el va atemorir encara més i a l'equip de Zidane, que va acabar jugant amb Lucas Vázquez com a lateral dret, se li va fer llarg el partit. Contemplatiu, sense fonaments futbolístics, amb Casemiro arribant tard a tots els focs, sense un Modric inspirat, el Madrid va acabar collant el títol honorífic de campió d'hivern, però ho va fer amb el cor encongit fins al final, amb un Màlaga que va retallar distàncies mitjançant Juanpi Añor i que, fins i tot, va reclamar alguna intervenció de Keylor Navas en l'ocàs d'una tarda gris a Chamartín.