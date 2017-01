El Chelsea és més líder

El Chelsea segueix demostrant que serà difícil que se li escapi aquesta Premier League. Sense jugar a Europa, i amb només la FA Cup com a distracció, el conjunt londinenc se centra en la lliga i no s'atura. Els blues van tornar a guanyar (2-0), ahir al Hull City, i obren escletxa respecte al segon, que ara és l'Arsenal, després de l'empat entre el Tottenham i el Manchester City i la derrota del Liverpool dissabte. Són ja vuit punts de marge que tenen els homes d'Antonio Conte, un equip sòlid, que venç sense lluir en excés, però que ho fa amb una autoritat espectacular –han sumat 42 punts dels darrers 45.

Una solvència de la qual va ser víctima el Hull, que va veure com just abans del descans Diego Costa, en boca de tothom després de quedar-se fora de l'últim partit –segons la premsa anglesa a causa d'un enfrontament amb el preparador físic, segons la versió del club per una lesió a l'esquena–, va obrir la llauna. Quinzè gol de l'hispanobrasiler aquest curs, en el seu partit 100 amb la samarreta blue. En el segon temps, després que els visitants protestessin un penal claríssim que l'àrbitre no va assenyalar, Cahill va sentenciar de cap.