L'heroi que pot ser botxí

Objecte de bona part de les mirades al continent africà a causa dels seus darrers èxits, Hervé Renard (Aix-les-Bain, França, 1968) continua perseguit pels capricis del destí en aquesta copa d'Àfrica. En el seu retorn allà on va tocar la glòria amb Zàmbia el 2012, l'atzar ha volgut que l'actual seleccionador del Marroc es retrobi amb vells amics del passat en aquesta fase de grups. Primer, enfrontant-se i derrotant el combinat de Togo dirigit per Claude Le Roy, el seu mentor i l'home que li va obrir les portes d'Àfrica; i aquesta nit a Oyem (20 h), amb un duel a vida o mort contra la Costa d'Ivori, a la qual Renard va fer campiona el 2015. “Sóc l'entrenador del Marroc i hem d'obtenir la classificació. En tot cas, aquest és l'objectiu que m'he imposat. I com qualsevol entrenador, odio no assolir la meva meta”, va explicar el preparador del combinat dels lleons de l'Atles, que amb un empat contra els vigents campions en faria prou per ser en els quarts de final. “Respecte a l'aspecte emocional, és clar que serà el mateix que en el darrer partit, però espero que acabi amb el mateix resultat”, va reconèixer.

Considerada una de les seleccions que més talent produeix al continent africà, la mà d'Hervé Renard ha permès albirar una millora en el joc del Marroc, incapaç de superar la fase de grups d'aquesta competició des que es va proclamar subcampiona ara fa tretze anys. Un dèficit històric que el jove tècnic pretén fer miques amb la seva habitual desimboltura. “Renard és com se'l veu, una persona convençuda, amb caràcter. Si no en tens és impossible ser entrenador, i ell té aquesta determinació, a més de ser molt bon noi”, analitzava Le Roy per a aquest diari el febrer del 2015.

Assolida la seva participació en la copa d'Àfrica, primer dels tres objectius que el president de la Federació Marroquina de Futbol va encarregar a Renard el dia de la seva presentació –inclou també arribar a les semifinals i aconseguir el bitllet per al mundial de Rússia–, l'entrenador nascut al districte de Saboya continua treballant per fer del Marroc un bloc sòlid i fiable que sigui capaç de competir de tu a tu amb qualsevol rival. “Hi ha suficients bons futbolistes per poder competir amb els millors equips d'Àfrica. El més important és associar aquest talent, tenir un impecable estat d'ànim i l'orgull de vestir la samarreta nacional”, va declarar Renard el seu primer dia.