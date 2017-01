Sense triplet i amb dubtes

“El triplet és l'objectiu que tothom vol.” Només dues setmanes han passat perquè el desig de Zinedine Zidane, el repte que es posava per a la temporada, s'hagi esvaït. Els blancs no podran assolir els tres títols, després d'haver estat despatxats en la copa dimecres a mans del Celta en els quarts de final, una eliminació de difícil digestió per a un equip que fins fa poc se sentia invencible encadenant 40 partits sense perdre. “Hem de tirar endavant i pensar en la lliga i en la Champions. La copa ja queda enrere. Podem i lluitarem per les dues competicions que ens queden”, va manifestar Zidane, tot just després de consumar la desfeta a Balaídos.

Els dubtes, però, han aparegut en l'entorn blanc. I és que plou sobre mullat. Tot i l'exuberant ratxa, al Madrid ja se'l veia com un equip poc convincent que funciona per moments, inconstant, dependent molt de la determinació dels seus futbolistes més desequilibrants, amb un CR7 apagat, i amb una capacitat gairebé increïble de guanyar partits en els últims minuts –allò que s'ha passat a denominar la flor–, i la versió oferta en les darreres dates en què els resultats no l'estan acompanyant reforcen més la sensació d'incertesa. Després de perdre el do de la imbatibilitat al Sánchez Pizjúan el 12 de gener passat, els madridistes només han guanyat un partit dels últims quatre i ja havien aconseguit un empat, cosa que fa que acumulin un triomf en els darrers cinc matxs. “No estic preocupat ni enfadat. És el futbol, últimament tenim ocasions però no entren”, va justificar-se Zizou, posant només el focus en la finalització a porteria. “Ho capgirarem. Últimament no tenim tanta punteria, no puc dir per què”, va indicar el preparador francès. “Pot ser que ara no tinguem sort, però la sort s'ha de buscar”, va indicar Sergio Ramos. “No sé si és un senyal d'alarma. El futbol a vegades et dona coses i d'altres te'n pren, moltes vegades hi influeix la sort. S'han de treure conclusions per al que queda de temporada”, va rematar el capità.

Calendari incòmode