“Vull demostrar que estic preparat per jugar a Europa”

Contra Catalunya va ser un gran partit, Xavi em va dir que havia d'intentar anar al futbol europeu i em va desitjar sort

Hi ha pocs futbolistes a l'Àfrica amb el talent natural de Youssef Msakni (Tunis, Tunísia, 1990). Prodigi precoç de l'Espérance, el club popular de la capital tunisiana, Msakni encarna tot el potencial del futbol magrebí: talent, habilitat, geni, creativitat... Però amb 26 anys encara espera l'oportunitat de poder desembarcar a Europa i poder dinamitar una carrera que ha viscut mig oculta, entre el futbol tunisià i els petrodòlars de Qatar. Autor d'un hat-trick en l'amistós contra Catalunya disputat a finals d'any, Msakni està sent un dels noms propis de la copa d'Àfrica i referent futbolístic d'una Tunísia que buscarà demà, contra Burkina Faso, una plaça en la semifinal.

Quan va néixer la seva relació amb la pilota?

Quan era petit. El meu pare era futbolista, era la meva vida. Mai m'ho he pres com un entrenament, simplement m'ho passo bé, em surt amb naturalitat, m'encanta jugar. A partir d'aquí, amb 8 o 9 anys vaig començar a jugar a l'escola, amb els amics, vaig passar a les categories de base de l'Stade Tunisienne i després per Dubai abans d'arribar a l'Espérance.

L'Espérance és el club més popular de Tunísia i vostè va debutar-hi amb 17 anys...

Va ser impactant. Era un nen i de sobte em vaig veure envoltat d'estrelles, jugadors molt reconeguts a Tunísia i jugant en un estadi amb 60.000 i 70.000 espectadors moltes setmanes. Era impressionant per a un noi de 17 anys, però per sort vaig estar ben orientat per professionals del club, pels mateixos entrenadors, i l'experiència va ser increïble.

Tenia temps de prestar atenció a l'altra banda del Mediterrani?

Sí, sempre m'ha agradat molt el Barça, és l'equip que sens dubte fa un estil de futbol millor, i com a futbolista em fixava molt en Ronaldo Nazario, era un jugador descomunal.

I amb el talent que té, mai ha somiat provar fortuna a Europa?

És un somni que sempre he tingut i que el mantinc. Tant de bo algun dia es pugui fer realitat i pugui jugar en un gran club d'Europa. Soc una persona de títols, m'agrada competir per coses i fins i tot quan vaig anar a Qatar em vaig fixar en el fet que el Lekhwiya fos un club acostumat a lluitar per coses.

Però el 2012 tenia ofertes d'Europa i es va decantar per Qatar...

Tenia tres o quatre ofertes per fer el salt, però l'Espérance no volia que marxés fins al final del gener per poder jugar la Champions League i l'únic club que va acceptar aquestes condicions era el Lekhwiya, per la qual cosa vaig optar per marxar a Qatar. La decisió de deixar Tunísia ja la tenia presa i m'era igual si era a Europa, a Qatar o a qualsevol altre país. Ho vaig donar tot a l'Espérance: vaig ser el millor jugador de la lliga dos anys seguits, vam guanyar quatre títols, la Champions, vam jugar el mundial de clubs... havia tocat sostre.

És un repte demostrar que és un dels millors jugadors d'Àfrica tot i jugar en una lliga menor?

Sí, tenia ganes de mesurar-me amb les grans estrelles d'Àfrica. Era un repte personal que tenia marcat, vull ensenyar el meu millor futbol i demostrar que estic preparat per jugar a Europa. Estic còmode a Qatar, però si sorgeix l'oportunitat d'anar a un bon club europeu, per què no intentar-ho? Només es viu una vegada.

Enguany ha tingut l'oportunitat de jugar contra Xavi Hernández...

Una gran experiència, com també la possibilitat de jugar els partits contra Catalunya i contra el País Basc, en què vam donar un gran rendiment. Xavi em va desitjar sort i em va dir que havia d'intentar jugar al futbol europeu...

Què es pot esperar d'aquesta Tunísia en la copa d'Àfrica?

Som un equip molt jove, però hem mostrat solidesa i em sembla que hem jugat bé. Hem rendit en els tres partits de la fase de grups i encara tenim marge per millorar. El més positiu és que encarem les eliminatòries finals amb la moral alta.

Per les condicions meteorològiques i per la fortalesa física dels equips de l'Àfrica negra, aquest torneig és més difícil per als magrebins?

És un factor evident, però hi estem acostumats des que som petits. Sempre hem jugat la copa d'Àfrica i també competicions continentals a nivell de club contra equips de l'Àfrica negra, i Tunísia sempre està en fases finals, sempre ens marquem els quarts de final com un mínim i tant de bo aquesta vegada puguem anar més lluny.

Recorda on era el 2004?

Era jove, a Tunis, disfrutant de la gran actuació de la nostra selecció. Tant de bo aquest any pugui ser jo, amb els meus companys, qui doni una alegria a la gent i tornem a casa amb el títol.