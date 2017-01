Mou s'apropa a un altre títol

El Manchester United de José Mourinho va fent camí. Després d'un inici de curs complicat en què els resultats no arribaven i en què el fitxatge estel·lar, Paul Pogba, no trobava el lloc, el tècnic portuguès ha acabat endevinant la tecla per aconseguir que el conjunt red devil rutlli. Sustentat pels gols d'Ibrahimovic al davant, i amb Pogba més alliberat que al principi de campanya, escortat per Ander Herrera i Carrick, el seu United acumulava 17 partits sense perdre, 12 dels quals guanyats, una ratxa que va veure tallada ahir al feu del Hull, en la tornada de les semifinals de la copa de la lliga.

Una derrota (2-1) dolça, ja que el conjunt mancunian va fer bo el resultat de l'anada (2-0) i va segellar l'accés a la final, en què s'enfrontarà al Southampton, el 26 de febrer a Wembley. No van veure perillar la classificació els de Mou al KCOM Stadium tot i perdre, ja que quan la cosa estava delicada pel gol de Huddlestone de penal, va emergir Pogba, en el segon temps, per empatar i deixar l'eliminatòria encarrilada. Niasse, en el tram final, va fer una diana estèril que va donar el triomf simbòlic als tigers. D'aquesta manera, Mourinho, que ahir va fer 54 anys, aspira al seu segon títol com a entrenador del Manchester United, després de la Community Shield aixecada a l'agost davant del Leicester.