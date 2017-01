Decideixen els Ayew

El llegat d'Abédi Pelé continua donant rèdits a Ghana. Retirat des del 2000, el millor jugador de la història del futbol ghanès, campió d'Àfrica el 1982, disfruta ara de com els seus fills lideren les estrelles negres. Després d'una primera meitat força defectuosa, en què la República Democràtica del Congo va dominar i fins i tot s'hauria pogut avançar mitjançant Diumerci Mbokani, que va estavellar una pilota a la fusta, els ghanesos van millorar i van acabar segellant l'accés a les semifinals gràcies a l'encert dels germans Ayew.

El primer a colpejar va ser el petit, Jordan, que va aprofitar una pèrdua congolesa per afusellar per primera vegada Matampi. Lluny d'empetitir-se, la República Democràtica va replicar immediatament amb un obús des de la frontal de Paul-Jose M'Poku, però ja en el tram final André Ayew va aprofitar un penal sobre Christian Atsu per classificar Ghana per a la seva sisena semifinal consecutiva.

Egipte, en l'últim sospir