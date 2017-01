Exercici de submissió

Fins i tot els empats acaben tenint gust de victòria en la temporada del Chelsea. No hi ha dia gris per a l'equip d'Antonio Conte que, tot i no fer un partit gaire convincent a Liverpool, tot i deixar-se dos punts en la seva visita al Merseyside, una de les sortides més complicades de la temporada, consolida encara més les seves possibilitats d'assolir el títol gràcies a la derrota inesperada de l'Arsenal a casa i a l'empat del Tottenham al camp del cuer.

Tan mesquí i esquerp com sòlid i fiable, hi ha poques coses que impressionin l'equip de l'oest de Londres i, ni l'atmosfera d'Anfield, ni el You'll never walk alone, ni la rebel·lia del Liverpool de Klopp no van poder amb la cuirassa blava del líder, impermeable a totes les situacions de partit, impassible quan li toca defensar molt a prop de Courtois i contundent a les dues àrees. No li van caler gaires arribades per perforar la porteria de Mignolet. Dominava el Liverpool, movia la pilota, d'una banda a l'altra, però en la primera ocasió que va tenir, la piconadora blue va fer sentir el rigor al Liverpool. David Luiz, amb un cop d'interior, amb la seva particular mecànica de colpeig, va trobar la xarxa amb una falta des de la frontal, aprofitant la qüestionable passivitat del porter belga del Liverpool.

En el seu estira-i-arronsa habitual, que acaba sent més arronsa que estira, el Chelsea es va dedicar a gestionar el seu botí. Per moments, es va replegar en excés. Va alimentar la set d'un Liverpool que, com a mínim, va trobar el premi de l'empat amb una arribada de James Milner per l'esquerra que va acabar reblant Wijnaldum. Però ni així va arribar el vertigen per a un Chelsea que no entén de mereixements i que, fins i tot en un context de partit que alimentava l'autoestima del Liverpool, va aguantar el tipus i va disposar d'un penal per aconseguir la victòria. Aquesta vegada, però, Diego Costa va topar amb Mignolet i l'equip d'Antonio Conte es va haver de conformar amb un empat que, això sí, ni tan sol despentina el seu equip.

Reacció a mig camí