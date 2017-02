Marxa el ‘box to box'

Frank Lampard júnior ha deixat de ser futbolista, ja és un mite, una llegenda. L'anglès va anunciar ahir que penja les botes als 38 anys, i després de 21 de carrera, i el futbol es queda sense el box to box per excel·lència, un migcampista amb arribada, treballador a camp propi i letal a camp rival. “Sento que és el moment de començar una nova etapa en la meva vida. Estic immensament orgullós dels títols que he guanyat, d'haver representat el meu país més de 100 vegades i d'haver marcat més de 300 gols en la meva carrera”, es podia llegir en el comunicat amb què va confirmar la retirada. I és que Lampard ha deixat empremta, considerat com és un dels migcampistes anglesos més importants de tots els temps, amb un trajectòria repleta d'èxits, sobretot defensant la samarreta del Chelsea, equip amb què va jugar tretze temporades i amb què va aixecar tres Premier League, quatre FA Cup, dues copes de la lliga, una Community Shield, una Champions League i una Europa League. A més, amb els blues va marcar 211 dianes i és el màxim golejador de la història del conjunt londinenc. “La major part del meu cor pertany al Chelsea, un club que m'ha donat els meus majors records. Mai oblidaré l'oportunitat que em van donar”, va assegurar.

Fill de Frank Lampard sènior, també futbolista –va jugar amb el West Ham en més de 700 ocasions–, va seguir les passes del seu pare i va iniciar el seu camí al club hammer, d'on va marxar rumb al Chelsea. Després d'oferir els seus millors anys de futbol, va estar un curs al Manchester City, amb un rol secundari, i una campanya, l'última, al New York City, compartint vestidor amb dos campions del món, David Villa i Andrea Pirlo. Ara, l'exjugador, que va explicar que ha refusat ofertes per seguir jugant d'Anglaterra i de l'estranger, es prepararà per convertir-se en entrenador.