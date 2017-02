La tarda de Torres

Fernando Torres ha estat l'home de la setmana a l'Atlético. En el partit de copa contra el Barça, la seva entrada després del descans va reactivar el conjunt colchonero, i ahir, en la lliga, ja com a titular, va comandar-lo a la victòria (2-0) contra el Leganés amb un doblet. Era un partit especial per a ell, amb l'equip pepinero, contra el qual va debutar fa 16 anys, quan en tenia 17, i al mateix Vicente Calderón, que l'adora, va demostrar que encara té futbol per donar. Primer va provocar un penal, que Griezmann va fallar, però tot seguit va recollir el refús per avançar els seus. I després en el segon temps, va obrir escletxa amb un gol marca de la casa, recollint una passada a l'espai de Correa i picant-la per sobre del porter. Tres punts per a l'Atlético, en la tarda d'El Niño.