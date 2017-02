Dos reis, un sol tron

Ja fa gairebé una dècada del dia que a l'estadi Ohene Djan, Mohamed Aboutrika va recollir una pilota dins l'àrea i, amb l'interior del peu dret, va batre amb tranquil·litat Carlos Kameni, per donar a Egipte una nova copa d'Àfrica. Com ja havia passat el 1986, els faraons derrotaven el Camerun en la final del torneig continental, una final que es reeditarà avui, a l'estadi d'Angondjé.

No hi seran com el 2008 Samuel Eto'o, Rigobert Song o el mateix Aboutrika. D'aquella final només en queden dos supervivents, tots dos d'Egipte: el mític porter Essam El Haddary, de 44 anys, i Ahmed Fathy, central de 32 anys, tots dos indiscutibles en l'equip que dirigeix Héctor Cúper, que es fa fort des de la solidesa defensiva –només ha encaixat un gol en tota la competició– i la velocitat de l'atacant del Roma Mohamed Salah. A l'altre bàndol, els lleons indomables han tingut un trajecte dificilíssim en què han hagut d'eliminar l'amfitriona Gabon, en la fase de grups, i les favorites, el Senegal i Ghana, a quarts i a semifinals, amb un equip molt renovat i farcit de desconeguts. I és que el seleccionador Hugo Broos va haver de fer front a la renúncia, abans de disputar el torneig, de vuit futbolistes importants de l'equip com Joel Matip (Liverpool), Allan Nyom (WBA), Andre Onana (Ajax), Guy N'dy Assembe (Nancy), Maxime Poundje (Bordeus), Andre-Frank Zambo Anguissa (Marsella), Ibrahim Amadou (Lille) i Eric Maxim Choupo Moting (Schalke).

Gegants d'Àfrica

La final, a més, és entre els dos combinats més llorejats del continent. Egipte, amb set títols (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 i 2010), i el Camerun, amb quatre (1984, 1988, 2000, 2002) són les dues seleccions que més vegades han aixecat la copa d'Àfrica –amb permís de Ghana, que també l'ha guanyat quatre cops– i avui, aquests dos gegants del continent africà buscaran engrandir la seva llegenda.

Burkina Faso, tercera