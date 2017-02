Eusebio: “L'Espanyol està creixent”

La Real Sociedad deixa enrere per fi un gener complicat i farcit de partits. Eusebio confia repetir contra l'Espanyol el bon resultat de la jornada anterior davant l'Osasuna, si bé alertava ahir del bon moment de forma del conjunt blanc-i-blau. “Serà un partit molt complicat, no ens ho posaran fàcil. L'Espanyol és un rival que està creixent, com ho reflecteixen les tres victòries consecutives que han aconseguit. Es tracta d'un equip molt sòlid, que és capaç d'esperar el seu moment. Estan creixent i guanyar seria molt important per consolidar totes les coses bones que estem fent i anar corregint els erros que encara cometem.” L'ex-entrenador del filial del Barça té problemes a la davantera per les lesions continuades d'Agirretxe. Willian José estava tapant la baixa de luxe, tot i que no ha vist porteria en les cinc últimes jornades. A la copa ho va compensar, tal com va fer un Oyarzabal que a la lliga encara no ha marcat. “Amb la nostra idea de joc oferim moltes variants per arribar a zones de rematada i els gols es reparteixen molt. Han de seguir esforçant-se com ho estan fent, aportant treball, assistències i desmarcades.”