Adaptació immediata

“Vol convertir-se en algú en el món del futbol”, explica Pep Guardiola

Gabriel Jesús (São Paulo, Brasil, 1997) ha estat una alenada d'aire fresc per al Manchester City. El jove davanter brasiler va aterrar a Anglaterra aquest gener procedent del Palmeiras, amb el qual s'acabava de proclamar campió de lliga, i el seu impacte ha estat immediat. Tres partits en la Premier League, tres gols i una demostració del seu repertori en cada aparició: ràpid, fi en l'associació, hàbil amb la pilota i contundent dins de l'àrea, ha inspirat l'equip de Pep Guardiola, que passava un mal moment, i il·lusiona. “És jove, té talent, i a més, té una gran mentalitat. Vol ser un gran jugador, vol convertir-se en algú en el món del futbol i això ajuda molt”, va assegurar el tècnic de Santpedor, entusiasmat amb el rendiment que està oferint l'atacant: “És un jugador que vol jugar, li encanta i diu que no es cansa mai. Tots estem sorpresos amb el seu nivell.”

I és que Gabriel Jesús no ha necessitat procés d'adaptació. “Jo també estic sorprès, però treballo molt cada dia, amb el suport de tothom, perquè això passi”, explicava l'internacional brasiler de només dinou anys, que ha estat rebut amb els braços oberts per la plantilla, que el protegeix. “És un gran jugador, però hem d'anar amb compte, i no excitar-nos gaire perquè ell ha d'estar centrat”, va manifestar Yaya Touré. “Pot jugar així, de manera formidable com ho està fent, però és perquè la seva mentalitat és bona, estable”, va assegurar el seu compatriota Fernandinho, que va fer-li de traductor el cap de setmana passat davant de les preguntes dels periodistes, i que també va intentar treure-li pressió. “Espero que pugui mantenir aquest nivell fins a final de temporada, però quan ets jove a vegades és normal abaixar-lo”, va indicar el migcampista.

La irrupció del brasiler ha provocat que el Kun Agüero, una de les estrelles de l'equip citizen, hagi passat tres partits sense sortir d'inici – un sense jugar, i els altres dos sortint des de la banqueta–. Amb la suplència de l'argentí, s'han obert els interrogants sobre si els dos atacants són compatibles, si el Kun acceptaria un rol secundari o també si deixarà el club a final de curs. “Agüero estarà bé. És un paio madur. És bo tenir dos jugadors d'aquesta qualitat”, manifestava el seu amic Pablo Zabaleta. Per Guardiola tampoc hi ha debat: “Els grans clubs necessiten molts davanters. Sergio segueix sent un dels jugadors més importants del nostre equip, si no és el que ho és més. Sense ell, no serà possible”, va dir el català, que també assegura que Gabriel Jesús li dona alternatives: “Poden jugar junts, per separat, Gabriel també pot jugar per l'esquerra..., ara tinc moltes opcions.” Dilluns, al Vitality Stadium de Bournemouth, el de Santpedor haurà d'escollir; sembla difícil, però, que Gabriel Jesús, tot just arribar, no jugui.