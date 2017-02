Les inquietuds de Zidane

Acostumat al ritme frenètic que suposa el calendari d'alta competició, la suspensió del partit de diumenge passat a Balaídos ha provocat una situació inesperada en el Real Madrid. La conseqüent pèrdua de ritme que suposen les dues setmanes sense competir preocupen a Zinedine Zidane que, no obstant i això, ha mantingut al llarg de la setmana el pla de treball habitual per al duel que el conjunt madridista afrontarà aquesta nit contra l'Osasuna. “No sé si és un inconvenient o no, ho veurem demà –per avui–. Nosaltres hem treballat bé i físicament estem bé. És clar que era millor haver jugat, els futbolistes el que volen és jugar, no entrenar, això es fa durant la pretemporada”, va etzibar el preparador francès.

Amb dos partits pendents de disputar, el Madrid podria saltar a la gespa del Sadar havent perdut el lideratge de manera provisional si el Barça venç a Vitòria, un factor que tampoc agrada a Zizou, que demana a la plantilla que no miri la classificació. “No sabem què passarà amb els dos partits que tenim ajornats ni en quina data els disputarem. Només pensem en l'Osasuna, sense pensar que tindrem tres, quatre o cap punt després de jugar el que ens falta”, va destacar el francès. Un inesperat parèntesi, però, que ha permès a l'equip blanc recuperar tots els lesionats –Carvajal, Marcelo, Pepe, Modric i James– a excepció de Bale amb vista a un compromís del qual recela el tècnic marsellès rememorant la seva etapa com a jugador. “El Sadar és un camp complicat, juga el primer contra l'últim i no m'agraden aquest tipus de partits. He vist l'Osasuna i passi el que passi sempre juguen bé. Sabem el que ens espera. Mai he estat còmode quan anàvem allà, ho confirmo. Sempre ens han complicat les coses i això no canviarà”, va concloure.

Urgències a Pamplona