L'energia de Mané

El Liverpool no guanyava un equip de primera divisió des del 2016. Immers en un sotrac important, el conjunt de Jürgen Klopp només havia aconseguit una victòria en els deu partits disputats aquest any 2017, l'assolida contra el Plymouth Argyle de la quarta categoria del futbol anglès, fet que li ha costat hipotecar-se gran part de la temporada ja que aquest darrer mes i mig s'ha acomiadat de la FA Cup, de la copa de la Lliga i s'ha despenjat del capdavant en la Premier. I és que amb tres empats i dues derrotes en les últimes cinc jornades, els reds estaven al límit i la visita del Tottenham, segon classificat, es preveia com un duel transcendental per tal de recuperar sensacions i no allunyar-se també de les posicions de Champions League.

I a Anfield, per reanimar aquest Liverpool deprimit, va emergir ahir Sadio Mané, un home absent durant la gran part del fatal mes i mig per la copa d'Àfrica i que amb un doblet va liderar el triomf dels seus (2-0) contra els spurs. Enèrgic i punyent, l'atacant senegalès va destrossar a l'espai la defensa rival i en una primera part trepidant va liquidar el partit contra el conjunt de Mauricio Pochettino, que va oferir una versió molt discreta i en cap moment va mostrar símptomes de resposta.

L'exhibició de Mané va quedar materialitzada amb les dues dianes decisives; va fer la primera aprofitant una passada a l'espai de Wijnaldum, i tot seguit, va robar la cartera a Dier per iniciar un contraatac que ell mateix va culminar. Abans del descans, va fregar el hat-trick, però Lloris l'hi va impedir amb dues formidables aturades. Tot i la victòria, els de Klopp continuen a 10 punts del lideratge, que defensa amb autoritat el Chelsea i que després de la derrota del Tottenham podria obrir més escletxa respecte als perseguidors. Si els de Conte guanyen avui al feu del Burnley ampliaran en 12 punts la distància sobre el segon.