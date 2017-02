El Manchester City escala fins al segon lloc

El Manchester City va complir amb el guió a Bournemouth i va executar el seu triple sorpasso, superant el Liverpool, l'Arsenal i el Tottenham en la taula per col·locar-se de nou segon, com a principal perseguidor del Chelsea.

L'equip de Pep Guardiola, en què Gabriel Jesús es va lesionar tot just començar, va tenir de nou en Leroy Sané i Raheem Sterling dos punyals a les bandes, que van fer molt mal al Bournemouth. L'internacional anglès no va poder enviar al fons de la xarxa la primera centrada de l'alemany, però a la segona no va fallar, va foradar la porteria de Boruc i va posar el City a la rampa de llançament.

Malgrat que no va poder gestionar el seu avantatge com segurament a Guardiola li hauria agradat, amb un Bournemouth que va buscar l'empat amb dos agitadors, Josuah King i Jordon Ibe, i que va provocar alguna aturada de mèrit de Willy Caballero, que va interceptar amb encert una rematada d'Arter. Per moments el partit es va convertir en un anada i tornada vertiginós i, si bé el City no el va poder contenir des del control de la pilota, el va sentenciar des de l'encert, amb una bona internada de Sterling que, entre Sergio Agüero i el central Mings, van acabar allotjant a la porteria de Boruc per apagar definitivament l'ímpetu d'un Bournemouth que encara hauria pogut encaixar algun gol més en el tram final, amb una rematada de Sané que es va estavellar al travesser i una altra de Silva que va anar al pal.