El martiri de l'Arsenal

Fa més d'un lustre que l'Arsenal no trepitja els quarts de final de la Champions League. L'any 2010, en què va ser eliminat pel Barça, va ser l'última vegada que el conjunt dirigit per Arsène Wenger hi va accedir i des d'aleshores s'ha quedat encallat just després de la fase de grups, sempre eliminat per rivals de molta envergadura. I és que els seus botxins els darrers sis anys han estat: el Barça (2011), el Milan (2012), el Bayern (2013), el Bayern (2014), el Mònaco (2015) i el Barça (2016).

L'equip gunner no té sort en els sortejos, ja que en la llista destaquen el Barça, que, a més de ser el seu últim rival en els quarts, l'ha deixat a l'estacada després dues vegades en els vuitens, i el Bayern, que també l'ha fet fora dos cops i amb el qual s'enfronta avui a l'Allianz Arena. “Hem d'oblidar els últims partits amb el Bayern i centrar-nos en demà [per avui]. Crec que som capaços, tenim l'avantatge de ser locals en el partit de tornada, però això no servirà si no juguem bé aquí”, va indicar ahir Arsène Wenger, que també va revelar que serà David Ospina qui ocuparà la porteria, com ha anat fent durant tota la competició en detriment de Petr Cech. L'Arsenal vol posar fi al seu martiri.