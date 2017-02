La punteria d'Aubameyang

Tardarà a oblidar Pierre-Emerick Aubameyang el partit que va disputar ahir a l'estadi de Da Luz. El seu equip, el Dortmund, en va sortir derrotat (1-0) pel Benfica, en una nit en què va estar desafinadíssim de cara a porteria. El gabonès, un dels millors davanters del planeta, va malbaratar dos un contra un claríssims, quan el partit estava empatat, i va fallar un penal, quan els lusitans ja s'havien posat al davant, unes errades determinants que van acabar sent decisives en la desfeta dels borussers, als quals els tocarà remuntar.

S'explica el resultat del matx des de la falta de punteria, de precisió en la finalització del Dortmund, que, a més, de les ocasions que va tenir Aubameyang, en va tenir d'altres, que el porter local Emerson Moraes va neutralitzar. El porter brasiler va ser la figura del conjunt dirigit per Rui Vitoria, que va ajuntar línies i va cedir la pilota als alemanys. Davant d'això, els de Thomas Tuchel, amb la seva ja habitual línia de tres centrals al darrere, van dominar i controlar –van tenir més del 60% de la possessió–, encara que només aconseguia generar oportunitats a través de la pressió quan perdia la pilota. Així van esdevenir les tres arribades més clares dels visitants abans del descans. Pressió alta, robatori i pilota dins de l'àrea: la primera la va xutar als núvols Aubameyang amb tot a favor, sol davant del porter; la segona va refusar-la el defensa Lindelöf amb el cos després d'una rematada de Dembelé, i la tercera, una centrada de Guerreiro, es va passejar sobre la línia de la porteria sense que Aubameyang hi arribés.

Només havia inquietat el Benfica amb alguna cavalcada per la banda dreta de Salvio, però tot just començar el segon acte es va trobar amb el gol. En la sortida d'un córner centrat per Pizzi, Luizao va rematar i Mitroglou, molt hàbil, va caçar la pilota dins de l'àrea i va embocar-la per aplanar el camí del conjunt de Lisboa. Aleshores, els portuguesos van seguir amb el pla establert: endreçats, amb dues línies de quatre i els dos puntes al davant, encara que no van poder contenir del tot els de Tuchel. Aubameyang va continuar exhibint desencert, amb una altra errada clamorosa en un nou mà a mà amb Ederson que va rematar fora, mentre el porter s'animava a còpia de bones intervencions.

I va ser en el minut 57 quan va quedar clar que no era la nit d'un, però sí la de l'altre. En un penal provocat per Bartra, davanter i porter es van tornar a veure les cares i en va sortir vencedor Ederson. Ben segur, amb poca confiança pel que arrossegava, l'atacant africà va xutar la pena màxima pel mig, i Ederson, que no es va moure, la va aturar. Va ser un cop definitiu per a Aubamenyang, que va ser substituït tot seguit, i també per al Dortmund, que no va ser capaç d'inquietar, excepte amb algun xut aïllat, un Benfica ben ordenat, rigorós i sacrificat. Decidirà el Westfalenstadion.