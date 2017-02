Naufragi del ‘submarí'

El Vila-real anirà a Roma gairebé desenganyat, sense esperances, després d'estavellar-se al Madrigal contra la contundència d'un Roma que va saber patir a estones i que quan va trepitjar àrea va ser devastador.

El conjunt groguet va jugar per guanyar, amb iniciativa, pressionant amunt, intentant ofegar la sortida del quadre giallorosso. Per moments va ser una llaga, però el Roma va ser un martell que va començar a decantar l'eliminatòria amb una genialitat d'Emerson, que amb la cama dolenta, la dreta, va penjar la pilota de l'escaire de Sergio Asenjo.

El Vila-real va reaccionar amb coratge. Fins i tot va poder restablir la igualtat en una acció de Bakambu en què la pilota va marxar per poc i amb una rematada de Mario que va interceptar Allison. Però la contundència que va faltar als de la Plana Baixa la va tenir Edin Dzeko, que en la segona meitat va destruir els centrals groguets. En el segon i el quart gol, es va desfer de Musacchio amb un cop de cintura i va afusellar Asenjo i en el tercer es va treure del mig Víctor Ruiz, molt tou, i va culminar una nit rodona per al conjunt romà.

L'infern de Nicòsia espera l'Athletic Club. Els bascos van complir amb el guió a San Mamés, derrotant l'APOEL Nicòsia, però el conjunt xipriota, amb un bon gol d'Efrem per inaugurar l'eliminatòria i un altre d'Efrem en l'ocàs del duel, obliga l'equip de Valverde a viatjar fins a Xipre preparat per a la batalla. Els gols de Merkis en pròpia porta, d'Aduriz i de Williams, mitjançant una bona rematada de cap, donen una renda mínima als lleons, que van dominar, que van generar ocasions, però que van lamentar cada arribada de l'APOEL.

El febrer és fins ara un mes complicat per al conjunt gallec. Després de quedar-se a les portes de la final de copa i de caure diumenge passat al Calderón, tampoc va ser capaç de respondre a l'Europa League i haurà d'anar a Kharkiv a remuntar, víctima d'un únic gol de Gustavo Blanco.

A Balaídos es van enfrontar dos equips amb idees futbolístiques consolidades, amb jugadors de talent i molta verticalitat, amb alternatives a totes dues àrees i en què sobretot el Xakhtar va rendibilitzar alguna desatenció del Celta. Fred va aprofitar una relliscada de Jonny per agafar els gallecs a contrapeu i, després d'esquivar la sortida de Sergio Álvarez, Blanco va marcar a porta buida.

Perillós amb espais, el Xakhtar encara hauria pogut castigar més les pèrdues de pilota del Celta amb una nova transició de Fred, que, després de desaprofitar d'entregar el gol en safata novament a Blanco, va reclamar penal.

El Celta mai es va empetitir, però li va faltar nitidesa per definir en els instants finals. Gustavo Cabral, amb un xut per sobre del travesser, va tenir l'ocasió més clara del conjunt de Berizzo, que haurà de viatjar a Ucraïna a remuntar per mantenir viva la flama de la temporada.