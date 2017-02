Gameiro dispara a discreció

L'Sporting de Rubi va quedar a les portes d'esgarrapar algun punt en la visita de l'Atlético de Madrid. Valent, viu en la pressió, reforçat per la victòria de la setmana passada a Leganés, el conjunt asturià va tenir amoïnat l'Atlético una bona estona, però la irrupció fulminant de Kevin Gameiro en el tram final va acabar saquejant El Molinón en un partit incòmode per a l'equip d'El Cholo Simeone, just abans del retorn de la Champions League.

Decidit a no concedir la iniciativa a un Atlético amb algunes absències (Godín i Juanfran) i també rotacions –Saúl es va quedar a la banqueta–, l'Sporting va plantejar una pressió exhaustiva, sense deixar que el conjunt colchonero sortís amb comoditat. I ho va fer amb criteri i ni tan sols quan els homes de Simeone van aconseguir trobar el forat mitjançant Yannick Carrasco, que tot just començar la segona meitat va aprofitar una pilota a l'esquena de la defensa asturiana per batre el Pichu Cuéllar, l'Sporting no es va deixar acoquinar i va empatar tot seguit mitjançant Sergio Álvarez, que ahir, amb més llibertat per arribar davant la presència de Vesga com a mig centre més posicional, va fulminar Moyá amb una volea. Eren els millors minuts de l'equip de Rubi, que encara hauria pogut doblar l'aposta amb una nova arribada de Sergio Álvarez que va acabar per sobre de la porteria de l'Atlético.

L'Sporting no va poder pessigar el partit quan va poder i l'Atlético, en canvi, va fer valer la seva amplitud de plantilla amb l'entrada de Gameiro, que va liquidar el partit en un atac d'inspiració: primer, aprofitant una extraordinària passada de Griezmann per batre Cuéllar; després, penalitzant una pèrdua de Jorge Meré, i, per acabar, amb l'Sporting ja entregat, creuant de nou la pilota per fer el segon hat-trick més ràpid de la història de la lliga després que Bebeto marqués cinc gols a l'Albacete, tres dels quals en un lapse de quatre minuts. El francès tan sols va necessitar 45 segons més.