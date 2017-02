L'amenaça d'‘El Tigre'

“Vaig pensar a abandonar”, va reconèixer recentment Falcao

“Vaig passar moments difícils després de l'operació en què vaig pensar a abandonar.” Radamel Falcao (Santa Marta, Colòmbia, 1986) ha passat un autèntic calvari. Tres anys d'ostracisme, des que es va lesionar greument el genoll esquerre el gener del 2014. Tres anys en què va passar de ser un dels millors davanters del planeta a l'oblit. Ara, però, la idea de la retirada ja és història; un cop revertida la situació, ha tornat al primer pla com a capità del Mònaco, marcant gols –en suma 22 en totes les competicions– i acostant-se a la versió que el va fer gran.

El camí per arribar a aquest punt ha estat tortuós. Després de meravellar al Porto i a l'Atlético, va fitxar pel Mònaco, un equip disposat a créixer a cop de talonari, i en el seu primer any en terres monegasques es va trencar el lligament encreuat del genoll esquerre. Una entrada rebuda en un partit de copa contra un rival de tercera divisió el va deixar sense mundial, el del 2014, i va encetar el que va ser una davallada que en alguns moments va semblar que no tenia aturador. Després de recuperar-se de la lesió, el Mònaco el va cedir al Manchester United, on amb Louis van Gaal va tenir un protagonisme escàs i on només va marcar quatre dianes, i en el curs posterior al Chelsea, encara va ser pitjor, amb un gol fet en una temporada en què només va jugar dos partits com a titular en totes les competicions. Eren les hores més baixes de Falcao, fora de la selecció nacional, sense gairebé prestigi. A l'estiu va decidir quedar-se al Mònaco, un equip força jove, que ja havia aparcat la idea de créixer a còpia de fitxatges milionaris com havia estat el seu.

En el treballat equip, líder del campionat francès, que dirigeix Leonardo Jardim destaquen futbolistes com Fabinho, Bernardo Silva i Thomas Lemar, que no passen dels 23 anys, i que tenen Falcao com a referent. “Marca i crea gols, però sobretot és el verdader líder que necessitàvem. Tenim sort de tenir un jugador com ell”, assegura Kylian Mbappé Lottin, de 18 anys, un atacant que és una de les últimes irrupcions al conjunt de la Costa Blava. “És un gran davanter. És fàcil treballar amb ell”, va indicar ahir Jardim, el tècnic, en la prèvia del matx que aquesta nit enfrontarà l'equip monegasc amb el Manchester City en l'anada de vuitens de final de la Champions League que es disputarà a l'Etihad Stadium. Un duel que significarà el retorn de Falcao a Anglaterra, on va veure com el seu futbol es va estancar durant dos anys, i a Manchester, la ciutat on viure un d'aquells dos anys. “A l'Atlético va fer una feina increïble, tot i que va tenir mala sort amb les lesions quan en va marxar. L'estil de joc del Mònaco ara és perfecte per a ell: atacs per dins i centrades a l'àrea. Estic molt content que torni a estar a aquest nivell”, va manifestar també ahir Pep Guardiola, tot advertint als seus del perill del 9 colombià. El Tigre sempre és una amenaça.