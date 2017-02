La discussió del lideratge

Molt atents estaran avui a Barcelona, i també a Sevilla, al que pugui passar a Mestalla. Del desenllaç del matx que enfronta el València i el Real Madrid, depenen gran part de les possibilitats dels dos equips de discutir el lideratge al conjunt blanc –ara mateix, primer classificat, amb dos partits menys disputats–, que té un punt més que l'equip català i tres més que l'andalús. “Som al febrer i estem bé, però no significa res. És un partit en què només el València i nosaltres podem sumar i sabem la importància que té per a la resta de la lliga”, va explicar ahir Zinedine Zidane, conscient que una victòria aquesta tarda al feu valencianista refermaria el seu equip al capdavant de la taula i posaria quatre punts de distància respecte al segon i amb un partit més per jugar, al camp del Celta, que encara no té data.

Aquest València, però, no és el mateix que s'hauria trobat a finals de desembre, moment en què es va ajornar el duel per la disputa del mundial de clubs. No és que hagi fet un canvi radical, el conjunt valencianista, però amb Voro a la banqueta, relleu de Cesare Prandelli, ha aconseguit allunyar-se de les places de descens i rep els blancs amb un altre aire després d'haver encadenat dos partits –una victòria i un empat– sense encaixar cap gol, fet que no passava des de feia disset mesos. “Juguem contra un bon equip i en un camp complicat. Abans no l'acompanyaven els resultats i ara sí”, va assegurar Zidane, que només té la baixa obligada per lesió de Danilo. Al conjunt valencianista, Voro no tindrà els lesionats Santi Mina. Martín Montoya i Rodrigo Moreno, i sí que podrà disposar finalment de José Luis Gayà. “Segur que competim i farem un bon partit. Volem ser el segon equip que guanyi el Real Madrid aquest any”, va dir l'entrenador de l'equip valencià.

Al conjunt blanc tornaran a la titularitat Keylor Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Luka Modric i Karim Benzema, que van descansar contra l'Espanyol, i també podria entrar Gareth Bale, que va tornar en el partit contra el conjunt periquito, en què va jugar vint minuts i va marcar un gol.

El futur d'Isco