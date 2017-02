L'Atlético s'aplana el camí

Només la Champions League està aconseguint treure el millor de l'Atlético aquest curs. Fora de la copa i lluny en la lliga, la millor versió del conjunt dirigit per Diego Pablo Simeone s'ha vist en la competició europea, i ahir no va ser una excepció. L'equip colchonero va treure la seva faceta més seriosa, més contundent i més competitiva i, tot i passar alguna estona de patiment, va superar amb solvència (2-4) el Bayer Leverkusen i és a tocar dels quarts de final.

I és que des del primer moment va ser l'Atlético el que va portar el joc per on va voler. El Leverkusen, un equip ultraofensiu que ataca amb molta gent, tenia la pilota, però els que dominaven el partit, els que en controlaven els temps eren els madrilenys. Els de Simeone esperaven, replegats a camp propi i sortien com coets mitjançant Griezmann i Gameiro, que ahir va completar una actuació descomunal, exhibint la seva velocitat a l'espai i fent anar de corcoll els centrals Dragovic i Toprak. La llauna, però, la va obrir Saúl Ñíguez, que partint des de la banda dreta es va inventar un golàs després de driblar dos rivals i definir al pal llarg de la porteria defensada per Leno. El gol va deixar l'escenari perfecte per als roig-i-blancs i per a Gameiro, que amb metres i metres al davant per córrer era una amenaça constant. Així va generar l'exjugador del Sevilla el segon gol, i una cursa seva des de mig del camp, la finalitzar Griezmann per obrir escletxa.

La resposta dels homes de Roger Schmidt va arribar després del descans, amb un gol de Bellarabi, que tampoc va canviar el guió, ja que la rapidesa de Gameiro va seguir sent un malson per als alemanys. Després d'una rematada al travesser, va provocar un penal que ell mateix va transformar. Semblava tot sentenciat per a un còmode Atlético, fins que un autogol de Savic va ficar en el partit els locals, que van tenir el seu moment de rauxa. Els dubtes van desaparèixer quan va emergir Fernando Torres i, amb un cop de cap a centrada de Vrsaljko, va tornar a asserenar els colchoneros, que van deixar el camí molt aplanat.