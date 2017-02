Vardy refreda Sevilla

El Sevilla va tenir la soga a les seves mans, però va deixar escapar el Leicester amb vida del Sánchez Pizjuán i haurà de viatjar a la capital de Leicestershire, a l'Anglaterra profunda, a rematar la feina contra un rival que busca però no troba, incapaç de reproduir una mínima versió del que va ser la temporada passada, però que ahir Sevilla va passar d'una agonia evident a una eufòria dissimulada amb el gol de Jamie Vardy, que com a mínim manté un punt de llum al final del túnel en què s'ha convertit la temporada per a l'equip de Claudio Ranieri.

Per context i per característiques, per sensacions i per moment, el partit es dibuixava en l'imaginari popular amb un Sevilla dominador, ambiciós en la pressió i en la possessió, contra un Leicester agrupat i veloç al contraatac. I va discórrer per un camí previsible, especialment per la capacitat de l'equip de Sampaoli per sotmetre els foxes amb un ritme trepidant, amb arribades constants a les bandes, amb Mariano i Escudero, i sobretot amb la mobilitat de Jovetic, brillant un dia més, i de Correa. L'argentí, però, objecte d'un clar penal de Wes Morgan, no va poder donar la primera puntada a l'eliminatòria, ja que va fallar des dels onze metres. Semblava que el Sevilla no hauria de lamentar la concessió, ja que poc després Sarabia alimentaria el seu moment de forma connectant a la xarxa una centrada molt ben calibrada per Escudero.

Navegava a tota vela el Sevilla. Havia ofegat Mahrez, tampoc Vardy treia el cap en el partit, i el conjunt andalús va concretar el seu cabal futbolístic de nou després de la represa, quan Correa, ara sí, es va treure l'espina del penal aprofitant una acció d'alta escola de Jovetic, despenjant una pilota del cel de Sevilla i cedint-la perquè el seu company afusellés un Schmeichel que va sostenir el Leicester en molts moments, que el va mantenir viu en el partit fins que Vardy, anònim fins aleshores, va aparèixer silenciós al cor de l'àrea per reblar una centrada de Drinkwater i deixar el Sevilla amb sensacions enfrontades, sabedor de la seva bona versió, però també que haurà d'anar al King Power Stadium a lliurar una batalla encara oberta.