L'Athletic es desfà a Nicòsia

A l'Athletic se li va fer de nit enmig del Mediterrani. Desorientat, incapaç de jugar amb la necessitat de l'Apoel després del 3-2 de l'anada a San Mamés, el conjunt d'Ernesto Valverde va acabar naufragant estrepitosament a Xipre, en una segona meitat en què se li van fondre els ploms.

Sense Aduriz ni Laporte, el Txingurri va entregar responsabilitats a Iñaki Williams i a Xabi Etxeita, i els dos futbolistes van acabar sortint en la fotografia del partit. El primer, el punta, ahir jugant com a principal referència ofensiva dels bilbaïns, per la seva incapacitat per concretar les bones ocasions que ell mateix va generar en els compassos inicials i que haurien canviat el signe de l'eliminatòria, i el segon, Etxeita, perquè va ser víctima de l'empenta de Soteriou, que, tot just després de la represa, es va anticipar al defensa nascut a Amorebieta per desviar amb molta categoria una centrada d'Efrem.

Volàtil emocionalment, l'Athletic es va ensorrar en l'adversitat i ràpidament va quedar exposat a un final negre, quan Mikel Balenziaga va tombar Gianniotas dins l'àrea obligant el col·legiat, que en la primera meitat ja havia perdonat una pena màxima de San José sobre Vinicius, a assenyalar el punt fatídic, des d'on el mateix Gianniotas va executar la guillotina sobre el cap d'un Athletic molt poc greixat amb la pilota i que no va poder penetrar dins l'atapeïda defensa de l'Apoel en el tram final. Ni tan sols després de l'expulsió de Soteriou, ni amb l'entrada del golejador del filial Villalibre ni tampoc amb la incorporació d'Iraizoz en un parell de córners al final. Ni amb el marcador a favor ni tampoc en l'èpica, l'Athletic no va estar a l'altura i s'acomiada d'Europa per la porta del darrere, en la que era la gran il·lusió de la temporada per a tot Biscaia. “No hem tret rendiment al nostre domini en l'anada i és un moment molt dur”, va admetre Valverde.

El Celta ho aixeca