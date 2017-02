Més d'un mes fora

El Real Madrid perd Raphael Varane per més d'un mes. El conjunt blanc va confirmar ahir la lesió del central francès, que va haver-se de retirar dimecres a Mestalla amb molèsties a la cuixa, i va anunciar que té “una lesió muscular de grau 2 al bíceps femoral de la cuixa esquerra”. D'aquesta manera, el defensa estarà fora dels terrenys de joc unes cinc setmanes, fet que farà que es perdi la tornada de Champions League contra el Nàpols, però sí que estaria disponible en uns hipotètics quarts de final, en cas que l'equip dirigit per Zinedine Zidane superés l'eliminatòria (triomf 3-1 en l'anada), i també estarà en principi a punt per al derbi madrileny que es disputarà el cap de setmana del 8 i 9 d'abril.

