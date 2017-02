Convivència amb el risc

La lliga del Madrid passa pel País Valencià. Després d'encaixar la segona derrota de la temporada dimecres a Mestalla, el líder torna a la costa mediterrània per gestionar un dels esculls més complicats que li queden en la cursa pel títol, ara ja sense un matalàs confortable i en un camp, l'Estadi de la Ceràmica, on el Barça ja es va deixar dos punts fa no gaire i on el mateix Madrid va caure la temporada passada, amb un gol de Roberto Soldado, que ha confirmat que esperen “amb el ganivet entre les dents” l'equip de Zidane.

“Serà més complicat encara, sabem que tenim un rival molt potent, molt ben organitzat defensivament, amb un bloc que defensa bé, però és positiu tenir l'oportunitat de jugar després del que va passar dimecres”, va analitzar Zizou, que, amb el seu to habitual, ni va lamentar la derrota de Mestalla ni tampoc va voler afegir dramatisme a aquesta fase de la temporada. “Dimecres vam perdre una oportunitat de sumar i ja està, no cal donar-hi més voltes i, sincerament, no crec que ens juguem la lliga a Vila-real, les coses no canviaran fins al final... en el futbol mai saps què pot passar”, va explicar el marsellès, que no va voler aclarir si apostarà per la BBC des de l'inici per primera vegada des del retorn de Bale. “Gareth està bé, al cent per cent. Ja són uns quants dies que s'entrena al màxim amb nosaltres i físicament està recuperat”, va dir sobre el gal·lès, que va reaparèixer –i marcar– contra l'Espanyol i va jugar la mitja hora final a València.

El Vila-real, descansat