Pepe Mel és l'escollit per rellevar Garitano

En espera de concretar els últims serrells, tot indica que Pepe Mel serà l'escollit per la direcció esportiva del Deportivo per rellevar Gaizka Garitano d'aquí a final de temporada. El preparador madrileny, que està sense equip des de la seva polèmica destitució com a tècnic del Betis el gener del 2016 després d'encadenar vuit jornades seguides sense vèncer, arribarà acompanyat de Roberto Ríos com a ajudant i de David Gómez com a preparador físic. Si finalment es materialitza l'acord, Mel serà presentat davant els mitjans de comunicació a última hora d'aquest matí a Riazor, i la intenció del conjunt gallec és que a la tarda dirigeixi el seu primer entrenament a la ciutat esportiva d'Abegondo, després que el club decidís traslladar l'entrenament de les 11 hores a les 17 hores. Amb una àmplia trajectòria en el futbol espanyol –ha dirigit el Mèrida, el Múrcia, el Tenerife, el Getafe, l'Alavés, el Poli Ejido, el Rayo i el Betis, a més d'una breu experiència en la Premier al capdavant del West Bromwich Albion–, Mel arriba al Deportivo amb l'objectiu de redreçar el rumb d'un equip que ha estat incapaç de guanyar en aquest 2017, fet que l'ha portat a vorejar les posicions de descens, de la qual el separen tan sols dos punts. Mentrestant, el tècnic del filial, Cristóbal Parralo, va dirigir ahir el primer entrenament de la setmana per preparar el compromís de dijous, en què l'equip gallec rebrà l'Atlético.