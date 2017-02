El retorn de Jesé

La pilota rodarà de nou al Santiago Bernabéu, on el Real Madrid rep Las Palmas amb l'objectiu de conservar el lideratge, ara que el Barça, que també juga avui, està un altre cop a prop. I en el partit, carregat de soroll després de l'actuació arbitral de Gil Manzano a l'Estadi de la Ceràmica que tant ha fet parlar, els focus es dirigeix a un home: Jesé Rodríguez, que torna al coliseu blanc. L'atacant, de 24 anys, ho farà defensant la samarreta del conjunt canari, l'equip del seu cor, l'altre.

I és que Jesé, format a les categories inferiors del Real Madrid també és madridista. A l'entitat blanca, hi va aterrar, procedent de l'Huracán, amb 13 anys, i va tenir impacte i va ser referent en totes les categories per les quals va passar, fins a debutar amb el primer equip, de la mà de Carlo Ancelotti. Amb només 20 anys, el canari, de molt talent, va ser capaç de disputar una plaça en l'onze a futbolistes de l'envergadura d'Ángel Di María i Gareth Bale, fins que una greu lesió al genoll –trencament del lligament encreuat del genoll dret, que va empitjorar amb una infecció que el va obligar a sotmetre's a una nova operació– el va frenar en sec. No va tenir continuïtat un cop recuperat i, després de dos cursos amb poc protagonisme, a l'estiu va buscar minuts a París, on tampoc va tenir regularitat. En el mercat d'hivern, va decidir tornar a casa, a Las Palmas, l'equip que anava a veure de petit i amb el qual no havia jugat mai.

“Tant de bo li vagi bé, perquè me l'estimo molt, però a partir del dijous”, va assegurar ahir Zinedine Zidane, sobre el jugador. “Té molta qualitat i molt potencial. Al PSG no li ha anat com volia i no ha pogut demostrar el seu talent. Desitjo que aconsegueixi tornar al ritme i al joc que tenia abans”, va indicar el preparador. A Jesé, però, no li està anant gaire bé, de moment. Amb el conjunt canari ha disputat quatre partits, que han estat quatre derrotes, i encara no ha vist porteria, si bé és cert que amb el pas de les setmanes se'l veu cada cop més afinat i la jornada passada contra la Real Sociedad va ser un dels millors del seu equip. “Ja està adquirint aquest punt de lucidesa i té molta il·lusió. Té excessiva responsabilitat per les expectatives que es van generar, però el dia que marqui el primer gol n'arribaran molts més, segur”, va assegurar l'entrenador de Las Palmas, Quique Setién. “Li demano que treballi com l'altre dia. El que té més valor per a mi són les carreres en defensa, més que si fa gols o no. Que faci això és digne d'elogi”, va rematar el tècnic.

I com Jesé, que tenia pocs minuts a l'equip blanc, a Madrid també hi ha Isco i Morata, dos futbolistes que tenen un paper secundari, que no es cansen de reivindicar-se cada minut que juguen, com va passar l'altre dia contra el Vila-real. “Som 24 i he d'escollir. És la dificultat de la meva feina. Pots posar un jugador quatre partits seguits i llavors si el treus es molestarà. No puc acontentar tothom. Per mi, és molt bo que tots vulguin jugar”, va explicar Zizou sobre els dos jugadors, que s'entreveuen titulars aquesta nit en un partit en què no hi haurà Casemiro, que descansarà. Jesé, adaptant-se encara a un conjunt que fa un mes que no guanya, repta el Real Madrid, que tot i tenir un partit pendent de jugar al camp del Celta, no té gairebé marge d'error.