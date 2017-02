“Vinc a donar l'ànim que els jugadors necessiten”

Pepe Mel ja és a la Corunya i el seu objectiu primordial és oxigenar la ment dels futbolistes del Deportivo, encallats en una dinàmica gris, després de ser golejats a Leganés i al pou de la classificació. “Tinc ganes d'arribar a la ciutat esportiva per parlar amb els metges, per saber com està el grup físicament, perquè de la salut mental me n'encarrego jo. En el futbol és fonamental tenir el cap net”, va exclamar en la seva primera compareixença el tècnic madrileny, que ahir va fer 54 anys, just el dia que enceta la seva quarta etapa amb un club a primera (va dirigir el Tenerife el curs 2001/02 i en dues etapes el Betis, entre el 2011 i el 2014, i la temporada 2015/16).

“Mel és l'escollit per la seva amplíssima experiència, pel seu coneixement de la lliga i pel seguiment que ha fet de la temporada i concretament del Dépor. M'ha sorprès la il·lusió que m'ha demostrat per venir”, va justificar el president del conjunt deportivista, Tino Fernández. “Venir a un club gran com aquest és el millor regal d'aniversari que podia tenir”, va explicar Mel, que també va voler tenir unes paraules de reconeixement per al seu predecessor, Gaizka Garitano. “Ha fet la feina que havia de fer, però en aquest esport de vegades les coses no surten com un espera.”

Pepe Mel, que suma 155 partits dirigits a primera, ja va liderar l'entrenament del primer equip ahir a Abegondo i s'estrenarà demà amb la visita de l'Atlético de Madrid a Riazor.