El Sevilla més rebel

No es conformen, a Sevilla. El conjunt de Jorge Sampaoli, ja ha igualat en 24 jornades els 52 punts que va fer la campanya passada l'equip d'Unai Emery, i ara vol mirar als ulls al Barça i al Madrid, als quals tindrà a dos punts , i un, respectivament, si s'imposa avui a l'Athletic al Sánchez Pizjuán. “La realitat ens indica que aquests equips tenen aquest tipus de conductes de regularitat. Per estar tant de temps allà a dalt haurem d'estar molt bé en aquest últim tram. Tan de bo tinguem l'oportunitat de seguir sent competitius”, va assegurar ahir el tècnic del conjunt andalús, Jorge Sampaoli. Per al duel contra el conjunt basc, vital per seguir estant a dalt en la lluita, el tècnic argentí té baixes importants com les de Sarabia, Pareja i N'Zonzi, per sanció, i també la de Vitolo, fora de la llista per molèsties musculars.