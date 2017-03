No donen lloc a la sorpresa

FA Cup

Vuitens de final

Man. City - Huddersfield Town

5-1

0-1 (7') Bunn. 1-1 (30') Sané. 2-1 (35') Agüero (p.). 3-1 (38') Zabaleta. 4-1 (73') Agüero. 5-1 (91') Iheanacho.

QUARTS DE FINAL:

Arsenal- Lincoln City (5a)

11/3

Middlesbrough- Man. City

11/3

Tottenham- Millwall (3a)

12/3

Chelsea- Man. United

13/3

*Entre parèntesis la categoria dels equips que no són de la Premier League

Amb més gols que joc, el Manchester City ja està entre els vuit finalistes de la copa després d'imposar-se amb més problemes dels previstos al Huddersfield Town. Alertat per l'empat que va obligar el conjunt citizen a forçar el replay, Guardiola va aparcar ahir les rotacions per donar entrada a un onze amb l'única sorpresa de l'entrada del català Aleix García, titular per tercera vegada aquesta temporada.

Amb un joc alegre i l'habitual pressió intensa que pregona el conjunt dirigit per Wagner –va haver de veure el partit des de la graderia a l'estar sancionat–, la posada en escena del Huddersfield va palesar per què l'equip de West Yorkshire és un seriós candidat a disputar la Premier el proper curs. Refets de l'ensurt inicial que va ocasionar Sané amb un xut creuat al pal i una posterior rematada amb molta intenció d'Agüero, Bunn va fer emmudir l'Etihad ben aviat culminant un contracop de llibre, que va despullar una vegada més les carències defensives del City. El 0-1, però, va esperonar l'equip local, aferrat a una competició que el club no guanya des de fa sis anys.

Les ocasions citizens se succeïen –inclosos dos penals no assenyalats per dues mans gairebé consecutives de Stankovic–, fins que Sané, recollint una acció personal de Sterling, va establir la igualada a la mitja hora de partit. Eren els millors minuts del conjunt de Guardiola, que en vuit minuts d'inspiració va acabar capgirant l'eliminatòria guiat per un Agüero pletòric.

L'argentí, que va forçar un penal que ell mateix es va encarregar de transformar, també va assistir Zabaleta en l'acció del 3-1. El ball de canvis va afectar el ritme del partit després de la represa, en una segona meitat en què novament Agüero, i Iheanacho, van tancar definitivament l'eliminatòria en els darrers minuts.

El Middlesbrough de Karanka i Valdés serà el proper rival del City en els quarts de final.