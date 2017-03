Empat i ensurt amb Torres

En el debut de Pepe Mel a la banqueta del Deportivo, els gallecs i l'Atlético van empatar a 1 un partit en què el resultat va quedar en segon pla després de l'ensurt terrible que va donar Fernando Torres. Era el minut 84, ja amb 1-1 al marcador –s'havia avançat el Dépor via Andone en el primer temps i havia empatat l'Atlético en el segon–, quan després d'una disputa àrea amb Bergantiños en què van xocar, el davanter va caure desplomat a la gespa de Riazor. Immediatament, els seus companys van acudir a socórrer-lo, enmig de cares de molta preocupació, que van deixar tothom glaçat. Finalment, el futbolista va ser retirat del camp en llitera i amb un collar ortopèdic, i va ser traslladat a l'hospital. L'Atlético va explicar que el jugador està estabilitzat i conscient: “Se li ha realitzat un TAC cranial i cervical. No té alteracions ni lesions traumàtiques. Passarà la nit a l'hospital en observació per protocol mèdic.”