El primer francès d'or

França es va quedar ahir sense un dels seus quatre pilota d'or. El primer de tots, Raymond Kopaszewski, conegut futbolísticament com a Kopa, va morir als 85 anys, i va deixar el país veí sense una de les seves llegendes futbolístiques.

Fill d'immigrants polonesos que van arribar a França previ pas per Alemanya, Kopa es va criar a la localitat de Nœux-les-Mines, a la frontera franco-belga, abans d'iniciar una trajectòria futbolística que va començar a l'Angers, però que sobretot va agafar volada al Reims, en què va ser una peça capital del football champagne d'Albert Batteux, campió del campionat francès quatre vegades (1953, 1955, 1960 i 1962) i finalista de la primera final de copa d'Europa contra el Real Madrid, que acabaria sent el següent destí de Raymond Kopa.

Per extirpar-lo del Reims, el Madrid va haver de pagar un milió d'euros, una xifra estratosfèrica l'any 1965 però que va permetre al conjunt de Chamartín formar un front d'atac de somni juntament amb Alfredo di Stéfano, Paco Gento i, el que era ídol de Kopa, Ferenc Puskás. Amb tots ells, el Madrid va monopolitzar el futbol europeu durant els tres anys en què el francès va lluir la samarreta blanca. “Va contribuir a la construcció del Madrid com el major mite de la història del futbol. Més enllà del seu palmarès, és un referent dels valors de l'esport i de la vida”, va manifestar ahir el president blanc, Florentino Pérez, recordant la figura d'un atacant que va coronar la seva trajectòria l'any 1958, en ser nomenat millor futbolista del mundial de Suècia, una edició en què Pelé es va presentar al món i en què el seu company d'equip Juste Fontaine va marcar tretze gols, rècord en una sola edició mundialista. Kopa es va consagrar aquell any sent nomenat el primer pilota d'or francès, un guardó que a dia d'avui només ostenten tres compatriotes més: Michel Platini, Jean-Pierre Papin i Zinédine Zidane.