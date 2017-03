Un polític rus demana legalitzar els ‘hooligans'

Quan falten quinze mesos per a l'inici del mundial de Rússia 2018, l'ombra del hooliganisme continua planant sobre l'ambient, alimentada fins i tot per polítics partidaris d'episodis de violència com els que es van viure l'estiu passat en l'Eurocopa de França. Igor Lebedev, líder del partit Liberal Democràtic de Rússia, formació amb presència parlamentària i també membre de la Federació Russa de Futbol, ha sorprès publicant al web del seu partit que ell legalitzaria el fenomen dels hooligans i que, a més, seria partidari de convertir-lo en un esport del qual Rússia seria “pionera”.