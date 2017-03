Innegociable BBC

El Real Madrid es juga el futur europeu a Nàpols, a San Paolo, i ho farà amb la BBC. Zinedine Zidane no negocia amb el seu trident i segueix al peu de la lletra allò que va dir en la seva presentació fa poc més d'un any –“sempre jugaré amb tots tres. És la idea, clarament”– i ara, amb Bale recuperat després d'uns mesos d'absència per lesió, seguirà apostant per una davantera discutida a Madrid per la seva escassa feina en defensa, però que, a més d'una enorme jerarquia de sèrie, té l'aval d'haver aixecat dues Champions League.

Tot i això, no hi ha excepció des de l'arribada de Gareth Bale al club madridista l'estiu del 2013. Sempre hi ha un moment de la temporada –aquesta és la quarta– en què a la capital espanyola es qüestiona el seu rol a l'equip. No es dubta del seu nivell, l'atacant gal·lès és un dels millors futbolistes del planeta, sinó de la idoneïtat de la societat que forma amb Karim Benzema i Cristiano Ronaldo, un trident replantejable per molts pel poc que aporta sense pilota, fet que hipoteca la fase defensiva de l'equip. El partit que va disputar el conjunt blanc a Eibar dissabte, amb cinc migcampistes i amb Benzema com a únic integrant de la BBC, en què l'equip va oferir molt bona imatge, ha acabat d'alimentar el debat en els mitjans estatals. “No canvia tant el sistema. El que no ens ha de canviar és la mentalitat que hem de tenir. El dibuix tant és, el més important és l'actitud, i més en un partit així”, va explicar ahir Zidane. “Tothom pot opinar. Estic content de tenir tota la plantilla. Uns diran que és millor que jugui la BBC i d'altres que no. Demà [per avui] ja ho veurem”, va manifestar el preparador sense confirmar res. Seria una sorpresa majúscula la no presència del trident, després del descans de Bale i Cristiano Ronaldo a Ipurua, on Benzema va completar una gran actuació.

Al feu napolità, un estadi calent, que anima i posa pressió, l'equip blanc defensarà el 3-1 aconseguit en l'anada. “L'he viscut com a futbolista i mai ha estat fàcil jugar-hi. És un camp on l'afició està molt ficada darrere de l'equip. Alhora és maco, m'agraden els ambients així. És una motivació extra”, va indicar el tècnic del Madrid, que va reclamar, com sempre, intensitat als seus homes: “Hem de jugar els noranta minuts al màxim. Hem de patir i deixar-ho tot.”

Per la seva banda, el tècnic de l'equip partenopeu, Maurizio Sarri, que de ben segur no canviarà el seu segell de sortir a l'atac amb la pilota com a mitjà, es va espolsar la pressió: “El més normal és que passin ells, són l'equip més ric, el campió d'Europa i del món. Nosaltres tenim una afició campiona del món.”

El Madrid, amb la BBC al capdavant, desafia San Paolo.