L'alliberament de Jesé

“Necessitava marcar, no t'enganyaré, sempre ajuda. Espero que això m'ajudi a afrontar els propers partits amb la confiança necessària.” Al sisè dia, Jesé Rodríguez (Las Palmas de Gran Canaria, 1993) va ser profeta a la seva terra i no va amagar l'alliberament als micròfons de beIN Sports. Els dos contra l'Osasuna van ser els seus primers crits del 2017. Feia 106 dies que el punta canari no tastava el sabor del gol en la lliga i havia quedat en un ostracisme inquietant.

Sempre a remolc al Real Madrid, en què les seves actuacions mai eren suficients per alterar l'ordre de les coses amb la BBC inamovible, i castigat per una dura lesió de genoll quan començava a tenir volada, tampoc el fet d'escollir el París Saint-Germain li va obrir les portes del cel. Ni tan sols sent un fitxatge avalat per Unai Emery, com també li ha acabat succeint a Krychowiak. “Tenia ofertes d'Espanya i d'Anglaterra, però la presència d'Emery va fer que em decidís per París, aquest és un lloc on podré explotar les meves virtuts i tenir minuts”, va assegurar el dia de la seva presentació.

En total en van ser 368 en 14 aparicions amb la samarreta parisenca. La seva mitjana de minuts a París no arriba ni a la mitja hora per partit (26,28 minuts) i aviat el punta va exterioritzar la seva frustració. “He vingut aquí per jugar tots els minuts, tot i que sóc conscient que al PSG hi ha grans futbolistes”, va dir al diari Le Parisien. Però ni així va canviar la mirada d'Emery i, Jesé, rovellat de no jugar, va acabar buscant una solució inesperada: tornar a casa després de tota una vida a fora per vestir la samarreta groga de Las Palmas, posar el comptador a zero i tornar a començar. Li ha costat recuperar l'olfacte. Cinc partits i un cabàs d'ocasions malbaratades al Santiago Bernabéu. Fins i tot algunes crítiques del públic insular. Però era qüestió de temps que el prodigi canari sintonitzés el canal. “Marcarà molts gols amb aquesta samarreta”, va predir la setmana passada Quique Setién. Jesé ja ha trencat el gel. Contra l'Osasuna va posar fi a l'ansietat, i entre la primera i la segona diana només va deixar passar 80 minuts. “El dia havia d'arribar, i ara jugarà molt més alliberat”, va rematar el tècnic. I és que el comptador de Jesé torna a estar en marxa.