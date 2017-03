Les lesions persegueixen Marcos Reus. En les últimes temporades, està de pega: una pubàlgia, els turmells, problemes musculars que l'assetgen... L'atacant de 27 anys no aconsegueix desempellagar-se'n i no troba continuïtat. Avui al Westfalenstadion, el seu equip es juga el futur a Europa contra el Benfica, després de perdre 1-0 a Da Luz, i no hi podrà ser. Una altra lesió, l'enèsima, el deixa fora. Dissabte, Reus es va fer un trencament fibril·lar a la cuixa esquerra que el tindrà apartat dels terrenys de joc fins a l'abril. “És una gran pèrdua, sense cap mena de dubte. Estava en un estat de forma espectacular”, va assegurar ahir el tècnic dels borussers, Thomas Tuchel, que no va revelar qui serà el seu relleu.

La creu de Reus va començar el 2014, quan una lesió en un turmell el va deixar fora del mundial del Brasil, que Alemanya va acabar guanyant; el curs següent (2014/15) només va poder disputar 20 partits de lliga; el posterior (2015/16) va millorar i en va jugar 26, encara que una pubàlgia el va obligar a perdre's una altra gran cita, l'Eurocopa de França de l'estiu passat; i aquesta campanya (2016/17), un cop recuperat, va tornar al novembre, a bon nivell, però de nou, ha hagut de frenar en sec.