Sempre Sergio Ramos

El Real Madrid ja és en els quarts de final. Ho va aconseguir amb el seu estil dels darrers temps, oferint una versió pobra, més que discreta i rescatat per Sergio Ramos, que amb dos gols marca de la casa en el servei d'un córner després del descans va capgirar el partit i va sentenciar l'eliminatòria. El conjunt de Zinedine Zidane, però, havia patit molt fins a l'aparició del central andalús. I és que en la primera part va ser atropellat pel Nàpols i amb prou feina va passar del mig del camp, una nova mostra del que li costa manar en els partits, exhibir un pla, un guió. Ahir a San Paolo, a l'equip blanc, que va tornar a donar mala imatge amb el 4-3-3 i la inadvertida BBC a dalt, el va tornar a salvar la qualitat dels seus futbolistes, la determinació i puntualitat de Sergio Ramos.

L'equip de Zidane va jugar amb foc a San Paolo, un estadi que a les tres de la tarda ja havia obert portes i que esperava encès una gesta dels seus homes, que havien remuntar un 3-1 al campió d'Europa. I el resultat final (1-3) no explica que hi van estar molt a prop. Els homes de Maurizio Sarri van imprimir des del principi del partit un altíssim ritme de joc, amb una pressió molt avançada i una ràpida circulació de la pilota, i el conjunt madridista va semblar que no era a la gespa. El Nàpols tocava la pilota, arribava, es desplegava amb molta gent mentre que Keylor Navas i la defensa blanca treien aigua.

L'equip partenopeu ha impressionat en aquesta eliminatòria. Al Nàpols la toca tothom, fins i tot els centrals, Raúl Albiol i Koulibaly, que evidencien problemes en moltes ocasions quan han de treure la pilota. Va ser l'únic argument dels visitants durant el primer temps, esperar una pèrdua d'algun dels dos defenses per buscar el contraatac, encara que ni així van aconseguir inquietar la porteria de Pepe Reina. Els napolitans acumulaven rematades jugant a camp contrari, liderats per Hamsik i Insigne, els generadors dels locals per la banda esquerra, i picava a dalt amb el menut Mertens. L'atacant belga, espectacular després d'haver estat reciclat com a davanter centre, va ser l'encarregat d'obrir la llauna en culminar una llarga jugada d'elaboració, en què els partenopeus es van estar passant la pilota fins que Hamsik entre línies va trobar Mertens, que davant Keylor no va fallar. Enmig del festival dels partenopeus, Cristiano Ronaldo va treure el cap en una jugada aïllada i després d'un contraatac va estar a punt d'empatar amb un xut al pal. La rèplica italiana no es va fer esperar, en forma de múltiples arribades, la més clara una rematada de Mertes que va trobar també la fusta abans del descans.

El conjunt blanc estava contra les cordes, un gol l'eliminava i no tenia resposta, amb la discutida BBC sense donar senyals de vida, però l'estratègia i Sergio Ramos el van alliberar. Només començar la segona part, el defensa andalús va fer el gol de sempre en el servei d'un córner centrat per Kroos amb un cop de cap al primer pal i va empatar el partit. I cinc minuts després, va repetir per fer el segon, també a centrada del migcampista alemany, ara amb la col·laboració de Mertens, que va desviar la rematada– de fet la UEFA li va acabar atorgant el gol en pròpia porteria –. Els de Sarri que havien fet un desplegament brutal, van quedar fulminats, tombats i el partit es va acabar. Encara va ampliar el resultat, el Madrid, i va furgar en la ferida napolitana, amb un gol de l'exjugador de la Juventus Morata.