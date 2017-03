Xabi Alonso es retira

Xabi Alonso (Tolosa, Guipúscoa, 1981) penjarà les botes a final de temporada. “No ha estat una decisió fàcil, però és el moment, ho sento. Sempre he tingut clar que és millor aviat que tard. Encara em sento bé, però crec que és el moment adequat”, va explicar el migcampista guipuscoà, que tancarà la seva carrera amb la tercera temporada al Bayern després d'haver deixat petjada també al Real Madrid i al Liverpool, clubs amb què va conquerir la Champions League, i a la Real Sociedad, amb la qual va estar a prop de guanyar una lliga. “Se'n va un cavaller del futbol, un dels grans, un futbolista que ha guanyat tot el que es podia guanyar”, va afegir el president del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, sobre Alonso, que va participar en el cicle daurat de la selecció espanyol, de la qual va ser una peça indispensable per a Vicente del Bosque tant en el mundial del 2010 conquerit a Sud-àfrica com en l'Eurocopa precedent a Polònia i Ucraïna. Xabi Alonso marxa amb 114 partits com a internacional en els quals ha aconseguit 16 gols.