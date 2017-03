Beauvue dona aire al Celta per viatjar a Krasnodar

Vuitens de final

Anada

APOEL Nicòsia - Anderlecht

0-1

0-1 (29') Stanciu.

Rostov - Manchester United

1-1

0-1 (35') Mkhitaryan. 1-1 (53') Bukharov.

Copenhaguen - Ajax

2-1

1-0 (1') Falk. 1-1 (32') Dolberg. 2-1 (59') Cornelius.

Celta - Krasnodar

2-1

1-0 (50') Wass. 1-1 (56') Claesson. 2-1 (90') Beauvue.

Schalke - B. M'Gladbach

1-1

0-1 (15') Hofmann. 1-1 (25' Burgstaller.

Ol. Lió - Roma

4-2

1-0 (8') Diakhaby. 1-1 (20') Salah. 1-2 (33') Fazio. 2-2 (47') Tolisso. 3-2 (74') Fekir. 4-2 (90') Lacazette.

Olympiacòs - Besiktas

1-1

1-0 (36') Cambiasso. 1-1 (53') Aboubakar.

Gent - Genk

2-5

0-1 (21') Malinovskiy. 1-1 (27') Kalu. 1-2 (33') Colley. 1-3 (41') Samatta. 1-4 (46') Uronen. 2-4 (61') Coulibaly. 2-5 (72') Samatta.

El Celta tornarà a jugar-se les garrofes lluny de casa. Quasi a 4.000 quilòmetres, els que separen Vigo de la costa del mar Negre, de la ciutat de Krasnodar, però aquesta vegada ho farà amb un botí per conservar. Encara que mínim, el gol marcat gairebé al final de Claudio Beauvue dona ales al conjunt gallec en un partit en què el domini i les bones intencions no van ser suficients per estabornir del tot el Krasnodar.

La desfeta al Camp Nou no va deixar seqüeles en el Celta. Segur de si mateix, l'equip orientat per Berizzo va sortir amb la recepta de sempre, a mossegar a dalt, a buscar les pessigolles a un equip ben treballat tot i la seva escassa història –el Krasnodar es va fundar l'any 2008–. En una primera part clarament tenyida del blau cel del Celta, Guidetti no va tenir prou contundència per plasmar el domini del seu equip. El suec va enviar una rematada arran de pal i tot seguit va topar amb Kritsyuk.

El Celta no va parar fins que va tombar la resistència del porter rus. I ho va fer literalment, amb un xut marca de la casa de Daniel Wass, que, canviant d'efecte en el vol, va acabar instal·lant-se en la porteria del Krasnodar després d'impactar amb violència al pal. Però la lògica del partit no va ser homogènia i, tot seguit, quan el Celta havia aconseguit el més complicat, una bona acció individual de Claesson dins l'àrea va tornar la moneda a l'equip de Berizzo, que va necessitar uns minuts per recuperar el color, per refer-se del disgust, però que va tenir l'esperit rebel de les seves millors nits i en l'últim segon va aconseguir un botí que pot ser molt valuós en la tornada al sud de Rússia. Hugo Mallo, amb una centrada molt ben tocada, va trobar el cap de Beavuvue que, després d'un any gairebé en blanc per les lesions, va trobar la xarxa amb un gir de coll prodigiós que reconforta els mèrits dels de Vigo.