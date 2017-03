Pep tornarà a Wembley

FA Cup

Quarts de final

Middlesbrough - MAN. CITY

0-2

0-2 (3') Silva. 0-2 (67') Agüero.

ARSENAL - Lincoln

5-0

1-0 (45') Walcott. 2-0 (53') Giroud. 3-0 (58') Waterfall en pròpia. 4-0 (72') Alexis Sánchez. 5-0 (75') Ramsey

Tottenham - Milwall

15 h (Tdp)

Chelsea - M. United

demà, 20.45 h (Tdp)

Pep Guardiola tornarà a trepitjar la catedral del futbol anglès. Allà on va conquerir la quarta copa d'Europa per al Barça. Encara que remodelat, al mateix escenari on l'any 1992, aviat farà 25 anys, va canviar la història del conjunt català de la mà de Johan Cruyff. El de Santpedor ho farà ara com a tècnic del Manchester City i amb la il·lusió de poder tastar el sabor sempre especial de la competició més antiga del planeta, la FA Cup.

El seu equip es va guanyar el dret a trepitjar el temple londinenc ahir a Middlesbrough, al nord d'Anglaterra, deixant en el camí el Boro d'Aitor Karanka, antic deixeble de Mourinho i empantanat en una lluita agònica per la permanència en la Premier. El conjunt de North Yorkshire pràcticament no va oposar resistència i només de començar el partit el City ja guanyava gràcies a un gol de Silva davant la passivitat defensiva de l'equip de Karanka, que a sobre va patir les lesions de Gestede i de Bernardo Espinosa. Sense forçar la màquina, el City va tancar el partit amb una bona centrada de Leroy Sané que va reblar Agüero i, si no hagués estat per un parell d'aturades de Brad Gusan, l'equip de Guardiola hauria posat rumb a Wembley encara amb més autoritat.