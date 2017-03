Una pel·lícula repetida

Mateu Lahoz (col·legi valencià). Groga al local Marcelo i expulsió per al visitant Piccini, per doble amonesació (78').

REAL MADRID: Keylor Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Kroos, James (Lucas Vázquez, 69'), Modric, Isco (Asensio, 79'), Cristiano Ronaldo i Morata (Benzema, 71'). REAL BETIS: Adán, Piccini, Mandi (Rafa Navarro, 84'), Pezzella, Tosca, Durmisi, Rubén Pardo, Brasanac (Álex Alegria, 86'), Dani Ceballos, Sanabria i Rubén Castro (Petros, 64'). GOLS: 0-1 (25') Keylor Navas, en pròpia porteria. 1-1 (41') Cristiano Ronaldo. 2-1 (81') Sergio Ramos. ÀRBITRE: Mateu Lahoz (col·legi valencià). Groga al local Marcelo i expulsió per al visitant Piccini, per doble amonesació (78').

La determinació de Sergio Ramos en aquest Madrid no té aturador. El central ho va tornar a fer contra el Betis, va donar la victòria al conjunt blanc en la recta final amb un cop de cap en el servei d'un córner, l'enèsima diana salvadora de l'andalús, que sempre emergeix quan el seu equip té problemes per resoldre. Són ja onze els gols que ha marcat Ramos aquesta campanya –set en la lliga–, el d'ahir per fer sumar tres punts a l'equip dirigit per Zinedine Zidane, que després de l'ensopegada del Barça, li permeten recuperar el lideratge.

El d'ahir va tornar a ser en un partit molt fluix del Madrid, en què el conjunt madridista va oferir una versió molt pobra. El Betis li va cedir la pilota completament, però tot i tenir a la gespa homes com Modric, Kroos, Isco i James no va saber què fer-ne. Davant d'un rival tancat amb tres centrals i prop de la seva àrea, als blancs els va faltar profunditat, amb prou feines van generar ocasions a la porteria d'Adán i, a més, sense pilota, van estar molt poc sòlids. De fet, el Betis, amb ben poc, li va crear perill amb un Rubén Castro actiu a dalt, però desafinat, i una d'aquestes esporàdiques aproximacions sevillanes va desembocar en l'acció més polèmica del matx. Una pilota llarga cap a la porteria local la va córrer Brasanac, que no va poder finalitzar la jugada envestit per Keylor Navas, que va mesurar malament en la sortida i es va endur pel davant el futbolista serbi. La jugada no admetia dubtes: falta i targeta vermella per al porter costa-riqueny, però l'àrbitre Mateu Lahoz, que fidel al seu estil va deixar jugar molt durant el partit –potser massa–, va obviar la infracció i no va xiular res.

I en la jugada següent, el mateix Keylor, qüestionat darrerament per una part del Santiago Bernabéu va tornar a fallar. El porter es va introduir la pilota a la porteria després d'aturar una rematada de Sanabria, una pífia que va servir al Betis per avançar-se. El conjunt dirigit per Víctor Sánchez del Amo no va poder mantenir l'avantatge fins al descans, ja que abans va aparèixer Cristiano Ronaldo per, de cap i a centrada de Marcelo, empatar.

El guió no va canviar en el segon acte. El Madrid va seguir amb la pilota, sense crear situacions clares de gol, mentre que el Betis esperava el seu moment, que hauria pogut estar de nou a les botes de Rubén Castro, que no va estar encertat en dues ocasions. Zidane va buscar sacsejar el partit fent entrar Lucas Vázquez i Benzema, sense èxit; el Betis es va quedar amb deu per expulsió per doble amonestació de Piccini; i al final, quan faltaven nou minuts, va aparèixer Sergio Ramos, el cap de sempre en el servei d'un córner centrat per Kroos. Encara hi va haver temps perquè Keylor es rescabalés salvant en l'últim sospir els seus amb una gran aturada en una rematada de cap de Sanabria.